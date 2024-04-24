Вашингтон, 24 апреля, 2024, 22:21 — ИА Регнум. США по указанию президента Джо Байдена поставили Украине тактические баллистические ракеты ATACMS без публичного объявления об этом, заявил 24 апреля заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

(сс) AgnosticPreachersKid

«Я могу подтвердить, что Соединённые Штаты предоставили Украине ракеты ATACMS по прямому указанию президента. Он не публично приказал в феврале своей команде по национальной безопасности послать ATACMS на Украину», — сказал Пател.

Эти ракеты, добавил представитель Госдепа, вошли в пакет военной помощи, о котором США объявили 12 марта, а сами ракеты прибыли на Украину «в этом месяце».

По данным Reuters, ракеты были переданы Киеву ещё в марте и применялись ВСУ, в том числе для нанесения ударов по Крыму.

Как передавало ИА Регнум, Украина и ранее получала от США ракеты ATACMS, и ВСУ уже применяли их против российских объектов. В ноябре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российские войска за месяц уничтожили в зоне проведения специальной военной операции шесть ракет ATACMS.

Ранее президент России Владимир Путин называл большой ошибкой Вашингтона поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения и лишь продлит агонию киевского режима, подчёркивал глава государства.

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля». Имеет дальность применения до 300 км. Её разработка началась в 1982 году. Как пояснил ИА Регнум военный эксперт Дмитрий Дрозденко, у ракеты нет никаких особенных характеристик, свойств и преимуществ. В качестве её особенности выделяют дальность полёта, однако американцы поставляют ВСУ самый старый образец ракеты, отметил военный эксперт.