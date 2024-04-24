Москва, 24 апреля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 апреля поручил оценить адекватность нормы стоимости капитального ремонта жилья и при необходимости её увеличить.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Говоря о выплатах гражданам, пострадавшим от последствий паводков, глава государства отметил, что указанная норма давно не индексировалась.

«Несмотря на все наши попытки сдержать рост цен, и без того инфляция имеет место быть, вот на это нужно обратить особое внимание. Нужно посмотреть на реальную стоимость капитального ремонта сегодня и при необходимости, а я думаю, что такая необходимость есть, изменить эту норму», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, в ходе совещания Владимир Путин также заявил, что сил и средств для ликвидации последствий паводков в регионах страны достаточно. Глава государства потребовал не допускать роста цен в пострадавших регионах и заявил, что размер выплат пострадавшим гражданам может быть скорректирован. Президент уточнил, что имеет в виду как единовременную материальную помощь, так и выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества, а также иные выплаты.

Оперативные службы ранее сообщили, что в России растёт количество подтопленных в результате весенних паводков жилых домов. Их число превысило 15,6 тыс. в более чем 30 регионах страны. 24 апреля в ходе выступления в Совете Федерации генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что все виновные в масштабном ущербе от паводков в регионах России будут привлечены к ответственности. Одной из причин затопления населённых пунктов стало неприменение гидрологической сети для прогнозирования паводков, сказал Краснов.