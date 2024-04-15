Москва, 15 апреля, 2024, 09:50 — ИА Регнум. В России растёт количество подтопленных в результате весеннего паводка жилых домов. На сегодня их число превысило 15,6 тысячи в более чем 30 российских регионах. Об этом 15 апреля сообщили в оперативных службах.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«На утро 15 апреля в 193 населённых пунктах России в 33 регионах в результате весеннего паводка подтоплен 15 641 жилой дом», ― уточнил представитель оперативных служб в беседе с ТАСС.

Он добавил, что вода также пришла на 27 993 приусадебных участка.

По его словам, за сутки оказались затопленными 3109 жилых домов и 4013 приусадебных участков.

По данным МЧС на 14 апреля, в Звериноголовском, Притобольном, Куртамышском муниципалитетах Курганской области в зоне подтопления находились 304 жилых дома, 473 приусадебных участка. Эвакуировали свыше 6900 жильцов.

В Оренбургской области в зоне паводка оставались почти 13 500 жилых домов и 20 500 придомовых участков. За прошедшие сутки от воды освободились свыше 1,5 тыс. жилых домов и более 1,4 тыс. приусадебных участков.

Как сообщало ИА Регнум, в Оренбурге ситуация с паводком оставалась напряжённой. В зоне подтопления были почти 4 тыс. домов и 8559 придомовых участков. Пресс-служба правительства Оренбургской области 14 апреля сообщила, что более 16,5 тыс. человек эвакуировали из жилых домов и с приусадебных участков на частично затопленных территориях.

Уровень воды в реке Урал в округе Оренбурга 14 апреля снизился впервые с начала паводка. Уменьшение составило 5 см. Вода остановилась на отметке 1182 см.

По данным на 8:00 [6:00 мск] 15 апреля, в Оренбурге выросло число подтопленных домов и участков. Подтопленными оставались 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения, 55 из которых многоквартирные дома. Из зоны подтопления эвакуировали 1708 человек, включая 170 детей. В пунктах временного размещения на данный момент находятся 297 человек, включая 96 детей.

В Курганской области мощным течением реки Тобол сорвало два моста. В Темляково смыло деревянный мост и несёт течением к Кургану. Уровень воды в реке Тобол продолжал подниматься. К 02:00 (00:00 мск) 15 апреля он составил 596 см, плюс 11 см за два часа.