Москва, 1 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В московском «Спартаке» опровергли информацию об уходе Леонида Федуна с поста президента клуба. Об этом 1 августа сообщает ТАСС.

Brateevsky Стадион «Открытие Арена» (Спартак)

«Нам о таких перестановках неизвестно», — сказали в клубе.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Федун покинет пост президента «Спартака», а его место должность займет бывший глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц.