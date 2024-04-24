Москва, 24 апреля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. В регионах, пострадавших от паводков, сначала нужно сделать всю необходимую работу по ликвидации их последствий и только потом думать о наградах для отличившихся, заявил 24 апреля президент Владимир Путин.

Global Look Press

В ходе совещания по ликвидации последствий паводков глава государства прокомментировал высказывания участников встречи об особо отличившихся чиновниках.

«Всех наградим, всех отметим, но сначала нужно работу сделать, довести её до конца. Все должны работать, а потом уже будем коврижки распределять», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, в ходе совещания Владимир Путин также заявил, что сил и средств для ликвидации последствий паводков в регионах страны достаточно. Глава государства потребовал не допускать роста цен в пострадавших регионах и заявил, что размер выплат пострадавшим гражданам может быть скорректирован.

Оперативные службы ранее сообщили, что в России растёт количество подтопленных в результате весенних паводков жилых домов. Их число превысило 15,6 тыс. в более чем 30 регионах страны.

1 апреля на совещании по ликвидации последствий паводковой ситуации Путин заявил, что необходимо уже сейчас думать о восстановлении жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихии. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводков регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в резервном фонде, сказал министр.

24 апреля в ходе выступления в Совете Федерации генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что все виновные в масштабном ущербе от паводков в регионах России будут привлечены к ответственности. Одной из причин затопления населённых пунктов стало неприменение гидрологической сети для прогнозирования паводков, сказал Краснов.