Москва, 24 апреля, 2024, 10:55 — ИА Регнум. В Кременчуге Полтавской области зафиксировали удар, предположительно, в районе зданий аэродрома или по территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом 24 апреля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Прилёт в город Кременчуг. Сообщения разнятся, но направление с точки места наблюдения одно и тоже. Есть те, кто пишут, что прилетело в аэродром, в место, где находится тренажёрное здание для вертолётчиков, казармы, столовая», — приводит его слова Lenta.ru.

Также, по его словам, возможно, что в результате атаки был поражён НПЗ, но эта версия является менее приоритетной.

Лебедев добавил, что склоняется к тому, что прилёт был в районе аэродрома, поскольку от взрыва ГСМ был бы огромный столб чёрного дыма, а об этом нет сведений.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 апреля в Кременчуге прогремел взрыв. Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской области объявлялась воздушная тревога.

Ранее Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по общежитию в Харькове, где располагались бойцы ВСУ. Кроме того, был прилёт в здание в посёлке Боровая близ города Изюма Харьковской области. В здании, которое украинские военные использовали для ротации войск, находилось до 30 человек, во дворе — шесть единиц техники.

Вечером 23 апреля мощный взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины. При этом воздушную тревогу в городе и области не объявляли. В этот же вечер взрыв слышали в Днепропетровске. Также 23 апреля в Херсонской области подтвердили повреждение объекта критической инфраструктуры.