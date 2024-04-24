Харьков, Украина, 24 апреля, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по общежитию в Харькове, где располагались бойцы ВСУ. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сообщает 24 апреля aif.ru.

Герасимов Павел/Красная звезда/ТАСС

По данным подпольщиков, ночью российская ракета поразила общежитие в переулке Отакара Яроша в Шевченковском районе, следом за ней прилетела ракета ПВО.

В полночь, добавил Лебедев, был прилёт в здание в посёлке Боровая близ города Изюма Харьковской области. В здании, которое украинские военные использовали для ротации войск, находилось до 30 человек, во дворе — шесть единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 апреля в Харькове звучали мощные взрывы. В Харьковской области объявляли воздушную тревогу, сирены также предупредили об опасности с воздуха население Днепропетровской и Полтавской областей.

В Шевченковском районе Харькова после серии мощных взрывов была прекращена подача газа, сообщил мэр Игорь Терехов. Он уточнил, что причиной стало повреждение газопровода.

22 апреля подполье сообщило об ударе по телевышке в Харькове, на которой были установлены средства связи украинской системы ПВО. По словам главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, на вышке, предположительно, находилось координационное оборудование и системы наведения, «работавшие» по территории Белгородской области.