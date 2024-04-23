Кременчуг, Украина, 23 апреля, 2024, 23:11 — ИА Регнум. В центральной части Украины поздним вечером 23 апреля прогремел взрыв. По данным украинского издания «Общественное», инцидент произошёл в городе Кременчуге Полтавской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Другие подробности не уточнялись. Официальной информации о повреждении объектов от местных властей не поступало.

Согласно онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской области ранее была объявлена воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, также вечером 23 апреля на Украине взрыв прогремел в городе Днепропетровске. По области объявили воздушную тревогу.

В этот же день звуки взрывов слышали жители украинского города Полтава. Сигналы воздушной тревоги включали в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ночью 23 апреля серия мощных взрывов прогремела в Одессе и в Киеве. В украинской столице сработала система ПВО.