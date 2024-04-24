Наступивший, 791-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием об очередной атаке на российские территории вражескими дронами. По уточнённой информации, в Липецкой области в результате удара украинских БПЛА жертв и пострадавших на местах происшествий нет, проинформировал в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин. Ранее он сказал о том, что в ночь на 24 апреля произошли возгорания на гражданских топливно-энергетических объектах Смоленского и Ярцевского районов.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«На текущий момент спасательные и правоохранительные службы ликвидируют последствия и устанавливают все обстоятельства произошедшего», — подчеркнул смоленский губернатор. Он призвал население сохранять бдительность и спокойствие, не поддаваться панике.

В Липецке вражеский беспилотник обнаружили в промышленной зоне. Губернатор Игорь Артамонов уточнил, что в результате инцидента жертв нет.

Четыре БПЛА уничтожены ночью 24 апреля в пригороде Воронежа. В результате падения обломков дрона на территории одного из садовых некоммерческих товариществ произошло возгорание частного домостроения, информировал воронежский губернатор Александр Гусев.

Тем временем на окраинах Часова Яра, за который идут бои в Донецкой Народной Республике, подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ из группировки войск «Южная» при поддержке авиации и огня артиллерии штурмом взяли крупный опорный пункт киевских боевиков. По словам российских бойцов, ВСУ бежали, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сдались в плен.

Агитационные снаряды по позициям ВСУ в Донбассе применили артиллеристы Центральной группировки войск. При взрыве такого снаряда специально разработанные листовки с призывом о добровольной сдаче в плен разбрасываются на большой площади, сообщили в Минобороны России.

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