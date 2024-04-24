Авдеевка, ДНР, 24 апреля, 2024, 06:37 — ИА Регнум. Артиллеристы Центральной группировки войск применили агитационные снаряды по позициям ВСУ в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«Залистование огневых позиций ВСУ выполнил артиллерийский расчёт гаубицы Д-30 группировки войск «Центр» на авдеевском направлении. Для этого военнослужащие подготовили специально разработанные листовки с призывом о добровольной сдаче в плен», — сообщили в ведомстве.

Дальность стрельбы таким снарядом по целям охватывает расстояние более 10 км. В ведомстве уточнили, что при разрыве снаряда листовки разбрасываются на большой площади. Специально разработанный вид агитации вызывает интерес личного состава противника, заключили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля в городе Ржищеве Киевской области подорвали самодельное взрывное устройство возле здания городской администрации. Правоохранители обнаружили на месте множество листовок с призывом против мобилизации. По словам координатора николаевского подполья на Украине Сергея Лебедева, ситуацию с листовками решили не придавать огласке. В листовках, которые нашли возле места взрыва, были призывы: «Нет варварской мобилизации. Украина не болото» и «Кристину в тюрьму, банду вон!» Подпольщики пояснили, что призыв касался Кристины Ивановой — главы администрации Ржищева. Причём акцию провели не члены подполья, это реакция населения на происходящее в стране, отметил Лебедев.

Также в феврале российские военные группировки войск «Восток» применили на южнодонецком направлении агитационные снаряды, содержащие различные листовки с призывом к боевикам ВСУ сложить оружие. Агитационная листовка содержала инструкцию по правильному самовольному оставлению расположения воинской части. На другой листовке была изображена купюра номиналом в 200 гривен с надписью «Не становись грузом 200» (условный термин, применяемый к погибшим военным).