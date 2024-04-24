Смоленск, 24 апреля, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Губернатор Смоленской области Василий Анохин в Telegram-канале сообщил об атаках украинских боевиков с использованием беспилотников в ночь на 24 апреля. В двух районах на объектах топливно-энергетического комплекса начались пожары.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

По словам главы региона, силы противовоздушной обороны РФ ведут борьбу с воздушными целями.

«По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского районов произошли возгорания», — предупредил Анохин.

Губернатор заверил, что пожарные МЧС уже ликвидируют последствия, и призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

О развитии ситуации будет информация позже, добавил Василий Анохин.

Как сообщало ИА Регнум, в промышленной зоне Липецка ранним утром 24 апреля упал беспилотник, написал губернатор области Игорь дАртамонов. В результате инцидента жертв нет.

В пригороде Воронежа ночью 24 апреля дежурные системы ПВО обнаружили и уничтожили четыре беспилотника самолётного типа.

В Шевченковском районе Харькова после серии мощных взрывов была прекращена подача газа.

О мощном взрыве в городе Николаеве на юге Украины сообщило украинское издание «Страна. ua» вечером 23 апреля.