ДНР, 24 апреля, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ из группировки войск «Южная», при поддержке авиации и огня артиллерии штурмом взяли крупный опорный пункт киевских боевиков на окраинах города Часов Яр, за который идут бои в Донецкой Народной Республике. Об успешной операции рассказали в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Часов Яр, наступление ВС РФ

По информации ведомства, в ходе разведки с воздуха десантники обнаружили систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства ВСУ. Авиация и артиллерия ВС РФ нанесли массированный удар. После этого десантники с нескольких направлений под прикрытием бронегруппы на БМД-2 пошли на штурм.

Операторы беспилотников сопровождали штурмовиков, с помощью дронов командиры управляли боем. Орудия боевиков уничтожались расчетами FPV-дронов и огнём бронегрупп.

«В последствии штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом взяли опорный пункт. ВСУ бежали, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сдалась в плен», — добавили военные.

Как передавало ИА Регнум, на Украине в ночь на 24 апреля мощные взрывы были слышны в Харькове, написал в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в Telegram-канале сообщил об атаках украинских боевиков с использованием беспилотников в ночь на 24 апреля. В двух районах на объектах топливно-энергетического комплекса начались пожары.

Линия фронта на Украине давно стала кладбищем разнообразного вооружения США и НАТО, а выделяемая Западом новая военная помощь Киеву не сможет остановить продвижение армии России, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР по делам России Им Чхон Иль.