Москва, 24 апреля, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Предоставление Конгрессом США очередного пакета военной помощи Украине является формальным решением, поскольку новое вооружение уже находится в Польше или на подконтрольных Киеву территориях, рассказал журналистам председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Это формальные решения и всего лишь легализация предпринятых ранее США шагов. Оружие у украинских боевиков появится сразу, его не будут изготавливать. Оно уже находится или в Польше, или на подконтрольных режиму Зеленского территориях», — отметил он.

Это старая для США практика, когда что-либо анонсируется, а на деле происходит легализация поставок оружия, которое физически уже находится на постукраинском пространстве, пояснил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, выделение Украине дополнительной военной помощи на 60 млрд долларов не приведёт к урегулированию конфликта, а лишь продлит кровопролитие, считает бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Инициатива на фронте продолжает складываться не в пользу Киева уже на протяжении нескольких месяцев. С наступлением лета ситуация станет намного хуже, добавил полковник.

Президент США Джо Байден 24 апреля подпишет одобренный конгрессменами пакет законопроектов о предоставлении военной помощи Украине. Соответствующее заявление американского лидера распространила пресс-служба Белого дома.

Ранее обе палаты американского Конгресса приняли законопроект о предоставлении Украине около 61 млрд долларов, из них планируют направить 23,2 млрд на восполнение передаваемых вооружений со складов Пентагона. Порядка 13,8 млрд долларов пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, ещё 11,3 млрд предназначены для обеспечения «текущих военных операций США в регионе». Также конгрессмены предложили выделить 26 млн долларов на аудит помощи.