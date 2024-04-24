Вашингтон, 24 апреля, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Предоставлении Украине дополнительной военной помощи на 60 млрд долларов не приведёт к урегулированию конфликта, а лишь продлит кровопролитие, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Сергей Корсун ИА Регнум США Украина ВСУ

«Надежда администрации США при отправке всех этих денег на Украину состоит в том, чтобы продолжать замалчивать полное и окончательное уничтожение украинской нации», — написал полковник в соцсети X.

Он подчеркнул, что инициатива в зоне боевых действий продолжает складываться не в пользу Киева уже на протяжении нескольких месяцев. С наступлением лета ситуация станет намного хуже, добавил Макгрегор.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден заявил, что 24 апреля подпишет одобренный конгрессменами пакет законопроектов о предоставлении военной помощи Украине. Пентагон сможет начать отправлять оружие и оборудование для ВСУ уже на этой неделе, добавил глава Белого дома.

С начала вооружённого переворота в Киеве в 2014 году Запад был заинтересован в затягивании конфликта на территории Украины, заявил 9 апреля военный эксперт Михаил Онуфриенко. В то время и. о. президента Украины Александр Турчинов получил западную помощь и начал так называемую «антитеррористическую операцию», отправив войска в Донбасс. С тех пор принципиально ничего не изменилось. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, заключались лишь для затягивания конфликта и вооружения киевского режима. По словам эксперта, Запад также стремится оставить России максимально разорённые земли с обескровленным населением.

Большая часть Украины разворована, из страны вывезли награбленное, историю переписали, а памятники уничтожили, теперь киевские власти перешли к физическому уничтожению коренного населения. Ситуация сравнима с истреблением индейцев в Северной Америке, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.