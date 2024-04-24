Вашингтон, 24 апреля, 2024, 05:29 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 24 апреля подпишет одобренный конгрессменами пакет законопроектов о предоставлении военной помощи Украине. Соответствующее заявление американского лидера распространила 23 апреля пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я подпишу этот законопроект и выступлю с обращением к американскому народу, как только он [законопроект] попадёт завтра на мой стол, чтобы мы смогли начать отправлять оружие и оборудование на Украину на этой неделе», — сказал Байден.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля в Сенате США по итогам голосования одобрили законопроект об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. За принятие проголосовали 79 человек, против выступили 18 сенаторов. Из 60,84 млрд долларов на Украину планируют направить 23,2 млрд на восполнение передаваемых вооружений со складов Пентагона. Порядка 13,8 млрд долларов пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, ещё 11,3 млрд предназначены для обеспечения «текущих военных операций США в регионе». Также конгрессмены предлагают выделить 26 млн долларов на аудит помощи.

Ранее законопроект поддержала палата представителей Конгресса. Теперь документ направят на подпись Джо Байдену, пообещавшему ранее подписать его.

В Кремле 22 апреля отметили, что одобренный Вашингтоном пакет помощи киевскому режиму в 61 млрд долларов принципиально не поменяет ситуацию на поле боя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что выделенные Вашингтоном деньги и вооружения, которые будут поставлены на эти деньги, приведут только к потерям на Украине. По его словам, для президента Владимира Путина было ожидаемо, что США одобрят помощь киевскому режиму. При этом в Москве понимают, что большая часть этих денег останется в США, добавил Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню со стороны США только усугубит кризисные явления. Она назвала выделение помощи Киеву прямым спонсированием террористической деятельности, а Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая.