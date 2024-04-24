Москва, 24 апреля, 2024, 05:14 — ИА Регнум. Замминистра обороны Сергея Шойгу Тимур Иванов, которого 23 апреля задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, давно находился в оперативной разработке силовиков. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

diegoattorney За решеткой

Источник отметил, что в оперативную разработку Иванов попал «не вчера, не позавчера и даже не месяц назад».

«Материалы дела основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий», — процитировал ТАСС информатора.

Известно, что оперативное сопровождение уголовного дела ведёт военная контрразведка ФСБ.

Ночевал Тимур Иванов в изоляторе временного содержания.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По делу проводятся необходимые следственные действия, включая обыски по месту жительства. Военному чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме замминистра, были задержаны не менее трёх посредников, причастных к передаче денег.

Ещё днём Иванов был в числе присутствующих на заседании коллегии Минобороны России.

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В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин и Сергей Шойгу были проинформированы о планируемом задержании Тимура Иванова.

48-летний Иванов занимал пост заместителя министра обороны РФ с мая 2016 года.

Он лично инспектировал строительство крупных и важных объектов — военных городков, кадетских корпусов, военных училищ, аэродромов, пунктов базирования подлодок. Также курировал строительство некоторых объектов космодрома «Восточный» в Амурской области и восстановление Мариуполя.