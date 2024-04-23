Москва, 23 апреля, 2024, 20:57 — ИА Регнум. Решение по запуску третьего этапа развития Байкало-Амурской магистрали (БАМ) уже принято, сообщил 23 апреля президент Владимир Путин.

Гавриил Григоров / POOL/ РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Это стратегическое решение, сказал президент в ходе торжественного вечера, посвящённого 50-летию начала строительства БАМа.

«В этом году мы запускаем очередной, уже третий по счёту, этап развития БАМа и Транссиба, повышаем пропускную способность Восточного полигона железных дорог. Такое стратегическое решение принято. Необходимые нормативные документы правительством выпущены», — заявил Путин.

Как передавало ИА Регнум, перед началом концерта в Государственном Кремлёвском дворце, посвящённого 50-летию начала строительства магистрали, президент выразил уверенность, что все планы по развитию БАМа будут реализованы. Дальнейшее развитие БАМа будет способствовать увеличению экспортных и транзитных возможностей России, отметил глава государства.

22 апреля на встрече с ветеранами — строителями магистрали президент рассказал, что Россия намерена реализовать планы ускоренной модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Модернизация БАМа и Транссиба, а также развитие Восточного полигона имеют огромное значение для политического и экономического суверенитета России, подчеркнул он. Нынешний разворот России на Восток стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали, добавил президент.

Все решения по третьему этапу модернизации БАМа приняты, в проект включено увеличение провозной способности почти до 300 млн тонн, сообщил в свою очередь журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.