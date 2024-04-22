Москва, 22 апреля, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Разворот России на Восток стал возможен благодаря Байкало-Амурской магистрали (БАМ), заявил 22 апреля на встрече с ветеранами, строителями и работниками магистрали президент Владимир Путин.

кадр из видео

Встреча приурочена к 50-летию начала строительства БАМа. В ней участвует также находящийся с визитом в России президент Азербайджана Ильхам Алиев.

БАМ — это воплощение колоссального труда и мужества двух миллионов молодых людей со всего Советского Союза, осуществивших уникальный во всех смыслах проект, равных которому не было в мировой истории, отметил Путин.

Байкало-Амурская магистраль — это дорога будущего, которая определяет глобальную логистику на 21-й век, сказал также президент.

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«Наша страна получила колоссальные возможности для освоения и развития Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану. Прямо можно сказать, что разворот на Восток на текущем этапе стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали», — подчеркнул Путин.

Как передавало ИА Регнум, в конце 2023 года на совещании по вопросам развития Восточного полигона Путин отметил, что объёмы перевозок на данном направлении за последние годы заметно выросли и продолжают увеличиваться, и загрузка магистралей гарантирована на годы вперёд. Президент поручил правительству и РЖД определиться с параметрами третьего этапа развития БАМа и Транссиба.

Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали будут расширены — в своё время Россия «зевнула» эту возможность, но теперь наверстает, заявил глава государства 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Пропускная способность БАМа и Транссиба до 2030 года вырастет со 173 млн до 210 млн тонн в год, отметил президент.

Алиев прибыл с визитом в Россию 22 апреля по приглашению Путина. Лидеры двух стран провели переговоры в Москве, они обсудили вопросы региональной безопасности и ряд других тем.