Москва, 22 апреля, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Россия намерена реализовать планы ускоренной модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, заявил 22 апреля на встрече с ветеранами, строителями и работниками магистрали президент Владимир Путин.

Илья Наймушин/ РИА Новости Транссибирская магистраль

Встреча приурочена к 50-летию начала строительства БАМа.

Модернизация БАМа и Транссиба, а также развитие Восточного полигона имеют огромное значение для политического и экономического суверенитета России, подчеркнул глава государства.

«Уверен, что новые большие задачи по развитию Восточного полигона под силу настоящим бойцам, таким как БАМовцы. Это особая общность людей с сильным характером, которые умеют добиваться поставленных целей», — сказал президент.

Президент также отметил необходимость конкретных шагов государства для поддержки строителей БАМа и отметил, что власти будут создавать условия для тех, кто живёт и работает там.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе встречи Владимир Путин также заявил, что разворот России на Восток стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали.

В конце 2023 года на совещании по вопросам развития Восточного полигона президент отметил, что объёмы перевозок на данном направлении за последние годы заметно выросли и продолжают увеличиваться, и загрузка магистралей гарантирована на годы вперёд. Путин поручил правительству и РЖД определиться с параметрами третьего этапа развития БАМа и Транссиба.

Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали будут расширены — в своё время Россия «зевнула» эту возможность, но теперь наверстает, заявил глава государства 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Пропускная способность БАМа и Транссиба до 2030 года вырастет с 173 млн до 210 млн тонн в год, отметил президент.