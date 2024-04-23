Москва, 23 апреля, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 апреля выразил уверенность, что все планы по развитию Байкало-Амурской магистрали (БАМ) будут реализованы.

Пресс-служба Минтранса

Дальнейшее развитие БАМа будет способствовать увеличению экспортных и транзитных возможностей России, отметил глава государства перед началом концерта, посвящённого 50-летию начала строительства магистрали.

«Уверен, мы обязательно реализуем все намеченные планы. Сделаем это на благо России и нашего народа», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля на встрече с ветеранами — строителями Байкало-Амурской магистрали президент рассказал, что Россия намерена реализовать планы ускоренной модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Модернизация БАМа и Транссиба, а также развитие Восточного полигона имеют огромное значение для политического и экономического суверенитета России, подчеркнул глава государства. Кроме того, в ходе встречи Путин заявил, что нынешний разворот России на Восток стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали.

Все решения по третьему этапу модернизации БАМа приняты, в проект включено увеличение провозной способности почти до 300 млн тонн, сообщил в свою очередь журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В конце 2023 года на совещании по вопросам развития Восточного полигона Путин отметил, что объёмы перевозок на данном направлении за последние годы заметно выросли и продолжают увеличиваться и загрузка магистралей гарантирована на годы вперёд.