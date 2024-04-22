Москва, 22 апреля, 2024, 22:14 — ИА Регнум. Все решения по третьему этапу модернизации Байкало-Амурской магистрали приняты. В проект включено увеличение провозной способности почти до 300 млн т. Об этом 22 апреля сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА Регнум Марат Хуснуллин

«Могу отметить, что у нас приняты все решения по строительству третьего этапа. В конечном итоге будем провозить 270 млн т по БАМу», — пояснил Хуснуллин.

По словам премьера, по итогам 2023 года провозная способность достигла 173 млн т.

Также он добавил, что в 2024 году должны уже закончиться основные работы по второму этапу с провозной способностью 180 млн т. На реализацию третьего этапа будет привлечено порядка 33 тыс. строителей.

Как сообщало ИА Регнум, Россия намерена реализовать планы ускоренной модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской (Транссиб) магистралей. Об этом заявил 22 апреля на встрече, приуроченной к 50-летию начала строительства БАМа, с ветеранами, строителями и работниками магистрали президент РФ Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что разворот России на Восток стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали.

В конце 2023 года на совещании по вопросам развития Восточного полигона глава государства отметил, что объёмы перевозок на данном направлении за последние годы заметно выросли и продолжают увеличиваться, и загрузка магистралей гарантирована на годы вперёд. Путин поручил правительству и РЖД определиться с параметрами третьего этапа развития БАМа и Транссиба.

Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали будут расширены — в своё время Россия «зевнула» эту возможность, но теперь наверстает, заверил российский лидер 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Пропускная способность БАМа и Транссиба до 2030 года вырастет с 173 млн до 210 млн т в год.