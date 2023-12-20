Москва, 20 декабря, 2023, 23:22 — ИА Регнум. В России в настоящее время крайне востребовано восточное направление железных дорог, объёмы перевозок здесь растут, загрузка гарантирована на несколько лет вперёд, заявил 20 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о развитии восточного полигона железных дорог.

Также глава государства в режиме видеоконференции обсудил ход модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

«Восточное направление железных дорог, все мы это понимаем прекрасно, крайне востребовано. Объёмы перевозок за последние годы заметно выросли и продолжают увеличиваться, а значит, загрузка магистралей гарантирована на годы вперёд», — сказал Путин.

По словам президента, с учётом этих перспектив нужно чётко определиться с параметрами третьего этапа развития БАМа и Транссиба, в какие сроки, по каким направлениям и в каком объёме будет увеличиваться их провозная способность.

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Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря на Железнодорожном съезде Владимир Путин призвал в условиях спецоперации обеспечить особую безопасность Восточного железнодорожного полигона. Противник пытается дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры полигона, обратил внимание президент России.

Восточный полигон РЖД включает в себя объекты Транссиба и БАМа.

В конце ноября первый вице-премьер России Андрей Белоусов отметил, что в настоящее время самым востребованным и дефицитным с точки зрения провозных мощностей является восточное направление (БАМ — Транссиб). Он напомнил, что в 2024 году в соответствии с указом президента РФ провозная мощность должна выйти на объём 180 млн тонн, а к 2030 году — на 210 млн тонн. Это является минимальной планкой, поскольку совместно с главой Минтранса Виталием Савельёвым прорабатывается вопрос повышения провозной мощности до 255 млн тонн, добавил Белоусов.