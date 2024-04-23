Москва, 23 апреля, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Службу безопасности Украины (СБУ) следует признать террористической структурой, заявила председатель Совфеда России Валентина Матвиенко.

Ssu.gov.ua

«И кого бы я тоже признала террористической структурой — это, конечно, СБУ», — отметила она в интервью гендиректору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.

Она подчеркнула, что СБУ сегодня стала непосредственным разработчиком, осуществляющим теракты на территории России. По словам Матвиенко, террористическая деятельность киевского режима продиктована бессилием на линии боевого соприкосновения, поэтому украинское руководство прибегает к обстрелам мирных городов в приграничье России, убийствам журналистов, а также к другим террористическим методам.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта МИД РФ потребовал от Украины выдачи лиц, причастных к терактам в России. Министерстве иностранных дел РФ заявили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России за последнее время, в том числе и шокировавшем весь мир кровавом террористическом акте в «Крокус Сити Холле».

В ходе следственных действий компетентными органами доказано, что «следы всех этих преступлений ведут на Украину».

В заявлении МИД перечислены все громкие «варварские теракты» последних лет. В их числе убийство журналистов Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина, подрыв Крымского моста.

Учитывая данные расследования, МИД России передал властям Украины требования о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам лиц, сообщается в заявлении.

В числе требований и арест главы СБУ Василия Малюка (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года, рассказавшего о деталях организации других терактов в России.

Россия потребовала от Украины незамедлительно прекратить поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причинённый жертвам ущерб.

Отмечалось, что ноту по антитеррору Москва передала Киеву по каналу через Минск.

Вместе с тем глава ФСБ Александр Бортников заявил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт, им помогали. Также Бортников ранее согласился с тем, что СБУ нужно признать террористической организацией.