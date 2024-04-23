Москва, 23 апреля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Доходы бюджета РФ в первом квартале 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года выросли более чем на 50%, сообщил 23 апреля на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Это открывает перед страной новые возможности, отметил премьер.

«По итогам первого квартала доходы выросли более чем на 50% относительно уровня соответствующего периода прошлого года. Это открывает дополнительные возможности для реализации значимых для государства проектов», — сказал Мишустин.

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