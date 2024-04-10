Москва, 10 апреля, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Российская экономика продолжает расти высокими темпами в первом квартале 2024 года, сообщила 10 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Осенью было много опасений, что повышение ключевой ставки «ставит крест» на экономике. Но мы видим, что это не так», — сказала она.

Глава Центробанка отметила, что в четвёртом квартале экономический рост немного замедлился, но оставался значительным. Сейчас же, отметила глава Набиуллина, оперативные индикаторы показывают, что в первом квартале 2024 года экономика продолжает расти высокими темпами.

Она добавила, что ЦБ уже видит первые результаты повышения ключевой ставки: пик инфляции остался позади.

«Такую ситуацию, когда избыточный спрос выливается и в рост цен, и в ослабление рубля, мы наблюдали прошлым летом: на неё мы отреагировали повышением ключевой ставки. Мы уже видим первые результаты нашей политики: пик инфляции остался позади», — заявила Набиуллина.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Михаил Мишустин 3 апреля заявил, что ВВП России по итогам 2023 года увеличился на 3,6%. Доходы федерального бюджета за 2023 год превысили 29 трлн рублей, объём вырос на 5% — по сравнению с 2022 годом, исполнение расходов приблизилось к 100%. Госдолг России находится на безопасном уровне и составляет 17% от ВВП, добавил глава правительства.

По оценке Всемирного банка, Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Президент России Владимир Путин поставил задачу по вхождению страны в четвёрку крупнейших экономик мира.

Ранее глава Банка России заявляла, что жёсткая денежно-кредитная политика тормозит инфляцию, её сдерживающее влияние на рост экономики минимально. Выступая в Госдуме 8 апреля, она назвала темпы роста экономики впечатляющими.