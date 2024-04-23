Москва, 23 апреля, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, заявил 23 апреля министр обороны Сергей Шойгу.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Подразделения российских войск выдавливают ВСУ с занимаемых ими рубежей, отметил министр.

«Группировки наших войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей», — заявил Шойгу на коллегии Минобороны.

В последние недели российские войска освободили населённые пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР, а также расширили зону контроля в населённых пунктах Бердычи и Георгиевка, отметил министр.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта президент России Владимир Путин заявил, что российские войска владеют инициативой в зоне проведения спецоперации. Он также неоднократно отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не изменят ситуации на поле боя.

Минобороны в апреле 2024 года сообщало об улучшении тактического положения российских войск на авдеевском, южнодонецком и других направлениях в зоне проведения специальной военной операции.