Москва, 23 апреля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. С начала проведения специальной военной операции России армия Украины потеряла почти полмиллиона военнослужащих, заявил 23 апреля министр обороны Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, в ходе коллегии Шойгу также сообщил, что в последние недели российские войска освободили населённые пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР, а также расширили зону контроля в населённых пунктах Бердычи и Георгиевка.

Российские войска владеют инициативой по всей линии фронта в зоне проведения спецоперации и выдавливают противника с занимаемых им рубежей, подчеркнул министр.

В начале апреля 2024 года Шойгу сообщал, что армия Украины только в текущем году потеряла около 80 тысяч человек. Кроме того, за этот же период ВСУ лишились 14 тыс. единиц вооружения. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года потери противника значительно выросли, отметил министр.