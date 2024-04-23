Москва, 23 апреля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы России повысят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного вооружения на Украине. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства 23 апреля.

Павел Львов/РИА Новости

По словам главы военного министерства, предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в разы нарастили свои мощности, а также значительно повысили боевые возможности ВС РФ, свидетельством чего является обстановка в зоне спецоперации.

«Соразмерно угрозам, создаваемым Соединёнными Штатами и их союзниками, продолжим совершенствовать состав и структуру вооружённых сил, увеличивать выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники. Повысим интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия», — сообщил Шойгу.

Он также заверил, что ВС России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля российские военные поразили склад боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк», а также склады вооружения и топлива.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что поставки вооружений никак не изменят ход специальной военной операции, а только истощат ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.