* (формирование признано террористическим и запрещено в РФ)

Брянск, 15 марта, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала члена украинского «Легиона «Свобода России» (формирование признано террористическим и запрещено в РФ), который готовил теракты в Брянске. Об этом 15 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным спецслужб, задержанный заложил взрывные устройства у офисов энергокомпаний и социальных учреждений в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в преддверии президентских выборов.

«ФСБ РФ совместно с МВД России задержан житель Краснодарского края гражданин России, 2002 года рождения, осуществлявший по заданию признанной террористической украинской организации «Легион «Свобода России» («ЛСР») подготовку терактов в Брянске в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в преддверии выборов президента РФ», — сказано в сообщении ведомства.

Вместе с тем отмечается, что подозреваемый по указанию куратора изъял из тайника в Калужской области взрывные устройства, которые затем заложил у административных зданий и энергетических компаний Брянска.

Отмечается, что в отношении задержанного возбуждены уголовные дела о приготовлении к террористическому акту и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 и ч. 1. ст. 222.1 УК РФ соответственно).

Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день ФСБ сообщила, что сотрудники задержали в Москве украинского агента, который запускал беспилотники вблизи военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями. Он осуществлял сборку и запуск дронов для создания ложных целей в непосредственной близости от объектов Минобороны РФ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3874251" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По версии следствия, до этого мужчина инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций.

Вначале по их указанию мужчина проходил «инициацию», доказывая лояльность. Так, он занимался пропагандой против СВО, отправляя кураторам фото — и видеоотчеты о проделанной работе.

Вместе с тем 13 февраля директор ФСБ Александр Бортников заявил, что с начала проведения специальной военной операции было предотвращено 419 террористических преступлений.