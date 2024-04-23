Москва, 23 апреля, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на деньги Соединённых Штатов выманивает последних украинцев, чтобы их добить. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение украинского МИД запретить предоставлять консульские услуги мужчинам призывного возраста, за исключением документов для возврата на Украину.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«В конце первой четверти 21-го века мир стал свидетелем вымарывания западными элитами и расставленными ими на Украине исполнителями — Зеленским и всей этой псевдоукраинской бандой — украинцев. В правительстве и правящих кругах Украины все эти годы украинцев-то и не было. Пришлую нечисть разбавляли маргиналами с чубами, называя их борцами за независимость Украины. А на самом деле управляли страной те, кто к ней исторически никогда отношения не имел», — написала Захарова в Telegram-канале.

По словам дипломата, после того как большую часть Украины разворовали, из страны вывезли награбленное, историю переписали, а памятники уничтожили, тогда перешли к физическому уничтожению коренного населения. Захарова сравнила подобную ситуацию с истреблением индейцев в Северной Америке.

«Остров Манхэттен был куплен у индейцев за бусы, а украинцам даже бус не досталось — только американская петля на шею. Сейчас Зеленский на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы и их добить», — заключила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, МИД Украины направил руководителям украинских посольств за границей требование приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение для тех, кто оформляет удостоверения личности для возвращения на Украину.

В документе для дипучреждений, подписанном первым замминистра иностранных дел Украины Андреем Сибигой, говорится, что запрет будет действовать до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации.

18 апреля Захарова заявила, что подписанный Зеленским закон об ужесточении мобилизации на Украине фактически уничтожил права украинцев. По словам официального представителя МИД, новый закон приведёт только к росту коррупции на Украине и более сильному расколу общества.

Украинцы после принятия закона о мобилизации фактически штурмуют посольства страны за границей с целью обновить паспорта до вступления его в силу 16 мая и не возвращаться на родину, добавила дипломат.

Около десяти мужчин ежедневно пытаются покинуть территорию Украины по поддельным документам. Такое заявление сделал 21 апреля спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.