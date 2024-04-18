Москва, 18 апреля, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Ранее подписанный главой киевского режима Владимиром Зеленским закон об ужесточении мобилизации на Украине фактически уничтожил права украинцев. Об этом 18 апреля заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

President Of Ukraine/Global Look Press

«16 апреля Зеленский подписал чудовищный, с точки зрения людей на Украине, бесчеловечный закон об ужесточении мобилизации, который уничтожает права украинцев», — сказала она.

По словам Захаровой, новый закон приведёт только к росту коррупции на Украине и более сильному расколу общества.

Жители Украины после принятия закона о мобилизации фактически штурмуют посольства страны за границей с целью обновить паспорта до вступления его в силу 16 мая и не возвращаться на родину, добавила дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Основная часть норм документа вступит в силу через месяц с момента его подписания.

Верховная рада 11 апреля приняла большинством голосов во втором и окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации. За него проголосовали 283 парламентария, против — 21 и ещё 15 воздержались.

Документ вводит ужесточение порядка проведения мобилизации, включая ужесточение наказаний за уклонение от неё. В законе также уточнили подлежащие мобилизации категории лиц, а повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному. Также документ предусматривает обязанность носить военный билет для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет и штраф или силовой привод в ТЦК за нарушение этой нормы.

Экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков 13 апреля заявил, что после принятия закона о мобилизации украинский народ станет для Зеленского и депутатов приговором. По его словам, убранные из закона демобилизация и ротация лишат бойцов ВСУ возможности увидеть родных и близких и отдохнуть.