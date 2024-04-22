Киев, 22 апреля, 2024, 23:25 — ИА Регнум. МИД Украины направил руководителям украинских посольств за границей требование приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение для тех, кто оформляет удостоверения личности для возвращения на Украину. Об этом написало местное издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Запрет будет действовать до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации», — уточняется в документе для дипучреждений, подписанном первым замминистра иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

«Поручаю с 23 апреля временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет», — процитировало издание.

Как сообщало ИА Регнум, подписанный 16 апреля главой киевского режима Владимиром Зеленским закон об ужесточении мобилизации на Украине фактически уничтожил права украинцев. Об этом 18 апреля заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам Захаровой, новый закон приведёт только к росту коррупции на Украине и более сильному расколу общества.

Украинцы после принятия закона о мобилизации фактически штурмуют посольства страны за границей с целью обновить паспорта до вступления его в силу 16 мая и не возвращаться на родину, добавила дипломат.

Верховная рада 11 апреля приняла большинством голосов во втором и окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации. За него проголосовали 283 парламентария, против — 21 и ещё 15 воздержались.

Документ вводит ужесточение порядка проведения мобилизации, включая ужесточение наказания за уклонение от неё. В законе также уточнили подлежащие мобилизации категории лиц, а повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному. Также документ предусматривает обязанность носить военный билет для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет и штраф или силовой привод в ТЦК за нарушение этой нормы.

Экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков 13 апреля заявил, что после принятия закона о мобилизации украинский народ станет для Зеленского и депутатов приговором. По его словам, убранные из закона демобилизация и ротация лишат бойцов ВСУ возможности увидеть родных и близких, отдохнуть.

Около десяти мужчин ежедневно пытаются покинуть территорию Украины по поддельным документам. Такое заявление сделал 21 апреля спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.