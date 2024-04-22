Белгород, 23 апреля, 2024, 01:16 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о последствиях очередной террористической атаки ВСУ на регион.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Как пояснил Гладков в Telegram-канале, сработала российская система ПВО — было сбито несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В поселке Разумное в результате прилёта во двор частного дома выбиты окна, посечен фасад здания, выбито лобовое стекло у легкового автомобиля», — написал губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, на территории города Белгорода и Белгородского района поздним вечером 22 апреля сирены предупредили население о ракетной опасности.

В результате украинских обстрелов в регионе погибли 120 мирных жителей, в их числе 11 детей разного возраста, 651 человек получил ранения, из них 51 ребёнок.

По информации Минобороны, дежурные средства ПВО России 22 апреля уничтожили украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью.