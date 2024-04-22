Белгород, 22 апреля, 2024, 23:05 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал общее число погибших и пострадавших в результате атак ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM

В результате украинских обстрелов в регионе погибли 120 мирных жителей, в их числе 11 детей разного возраста, 651 человек получил ранения, из них 51 ребёнок, сказал Гладков в видеообращении в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, по информации Минобороны, дежурные средства ПВО России 22 апреля уничтожили украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью.

Вячеслав Гладков также информировал об уничтожении воздушной цели на подлёте к Белгороду. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В Белгороде и Белгородском районе в этот день была объявлена ракетная опасность.

20 апреля российские силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. До этого, в ночь с 19 на 20 апреля, по данным Минобороны, в более чем восьми регионах России российские военные уничтожили в общей сложности 50 беспилотников ВСУ. Самое большое количество — 26 дронов — сбили в Белгородской области, восемь и десять — в Курской и Брянской областях соответственно, два — в Тульской и по одному в Московской, Калужской, Смоленской и Рязанской областях.

Вечером 19 апреля также сообщалось об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью. Киевский режим использовал для попытки удара по территории России беспилотник самолётного типа.