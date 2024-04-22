Киев, 22 апреля, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский 22 апреля в интервью французскому журналисту Гуго Траверу заявил о возможности начала переговоров между Россией и Украиной об урегулировании конфликта.

Максим Гучек /БелТА/ РИА Новости

Так он ответил на вопрос о возможных итогах так называемой «мирной конференции» по урегулированию конфликта на Украине, которая должна пройти в Швейцарии в июне 2024 года. Обсуждать с Москвой глава киевского режима намерен собственный проект соглашения.

«Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов, с нашим видением, и мы найдём правильное время, чтобы передать его стороне противника и обсудить его с ней», — сказал Зеленский.

В марте 2024 года глава киевского режима впервые допустил проведение переговоров с Москвой до выхода Украины к границам 1991 года (с Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями). Ранее такая возможность Киевом отвергалась. При этом позднее Зеленский вновь отверг возможность проведения таких переговоров. Кроме того, на Украине продолжает действовать официальный запрет на ведение переговоров с руководством России.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля правительство Швейцарии заявило, что конференция по Украине состоится в городе Бюргеншток в июне 2024 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия не будет участвовать в этой конференции. Проведение форума лишено смысла, поскольку его предполагается посвятить продвижению ультимативной «формулы Зеленского», к тому же Швейцария не может служить площадкой для миротворческого саммита — это предполагает нейтральный статус, который Швейцария утратила, подчеркнула представитель МИД РФ.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.

Москва готова вести переговоры по Украине, но поскольку доверять Киеву нельзя, то даже в случае начала диалога никакой паузы в ведении боевых действий не будет, отметил ранее глава МИД Сергей Лавров.