Будапешт, 22 апреля, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Европейский союз реагирует на ухудшающееся положение Украины подготовкой к мировой войне, заявил 22 апреля глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире венгерского телеканала М1.

Иван Шилов ИА Регнум

«Брюссель реагирует подготовкой к мировой войне на всё ухудшающуюся ситуацию на фронте для Украины», — сказал он после заседания глав МИД и минобороны стран ЕС в Люксембурге.

Он добавил, что заседание было похоже на совещание военачальников в штабе, поскольку почти все говорили о том, сколько единиц какого оружия и по какому графику они готовы поставить Киеву из своих почти опустошённых складов.

Кроме того, подчеркнул Сийярто, поставки оружия Киеву не способствовали успехам ВСУ на фронте, а, наоборот, привели к ухудшению ситуации.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к участникам неформального саммита лидеров стран Евросоюза с призывом направить на Украину оружие, бронетехнику, снаряды, дроны и другую помощь. Он пожаловался, что российская армия наступает, а также раскритиковал страны Запада за задержку поставок вооружений, напомнив, что Киев также не получил от ЕС обещанный к марту 1 млн снарядов.

Экс-посол Франции в России Сильви Берманн считает, что Зеленскому в конце концов придётся признать плохую для украинской армии ситуацию в зоне боевых действий и начать переговоры.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что большие потери украинской армии говорят о скором завершении конфликта. Он указал на то, что на данный момент ВСУ ежедневно теряют больше бойцов, чем когда-либо с начала конфликта. Военный подчеркнул, что продолжение поддержки киевского режима лишь увеличивает количество погибших, призвав остановить конфликт.

19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине, однако киевскому режиму нет никакой веры. Министр напомнил, что о готовности российской стороны к переговорам неоднократно заявлял он сам, президент Владимир Путин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.