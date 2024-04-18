Брюссель, 18 апреля, 2024, 04:13 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в обращении к лидерам Евросоюза на неформальном саммите в Брюсселе 17 апреля признал продвижение Вооружённых сил России и обвинил западных союзников в недостаточной поддержке.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Сейчас российская армия ощущает свою силу почти во всём, что касается вооружённой составляющей… Они оказывают на нас давление на фронте и постепенно продвигаются», — приводит его слова официальный сайт офиса Зеленского.

Глава киевского режима потребовал у западных союзников оружие, бронетехнику, артиллерийские боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и другую помощь, которая, по мнению Зеленского, может помочь Украине удержать фронт.

«К сожалению, мы до сих пор не увидели миллион артиллерийских снарядов от Евросоюза, о котором столько говорили», — добавил он, раскритиковав страны Евросоюза из-за задержек в поставках.

Как передавало ИА Регнум, ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Вооружённые силы Украины потеряли шансы на изменение ситуации в зоне боевых действий из-за нехватки личного состава и западной помощи. Кроме того, большинство задействованных украинских подразделений оказались неукомплектованными.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ 2 апреля сообщил, что с начала 2024 года Вооружённые силы Украины потеряли свыше 80 тысяч бойцов, а также лишились 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе более 1200 танков и бронированных машин.