Париж, 19 апреля, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому в конце концов придётся признать плохую для украинской армии ситуацию в зоне боевых действий и начать переговоры. Такое мнение 19 апреля высказала экс-посол Франции в России Сильви Берманн в эфире радиостанции RTL.

РИА Новости / Валерий Мельников

По словам Берманн, глава киевского режима был уверен в том, что может выиграть в конфликте, и вдохновлён поддержкой западных стран, которая сейчас ослабла и даже оказалась под вопросом из-за позиции США.

Слова экс-главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного о тупиковой ситуации в конфликте стали для Запада «электрошоком», отметила дипломат.

«Зеленский их опроверг, однако сегодня реальность такова, что если ситуация на поле боя плохая, это значит, что он не будет в состоянии отвоевать территории и в определённый момент будет вынужден пойти на переговоры», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля Зеленский в очередной раз заявил, что не будет вести переговоры с Россией. По его словам, любые договорённости о завершении украинского конфликта должны основываться только на условиях Киева, включая «формулу мира».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 апреля заявил, что российская сторона готова вести переговоры по Украине, однако Киеву нет никакой веры. Глава МИД напомнил, что о готовности Москвы к переговорам неоднократно говорил он сам, президент России Владимир Путин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Лавров также напомнил, что в ноябре 2022 года глава киевского режима подписал указ о запрете переговоров.

Путин 11 апреля поддержал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко взять за основу проект стамбульских договорённостей в случае начала переговоров по Украине. Глава государства напомнил, что Киев весной 2022 года согласился на условия Москвы в этом документе.

Песков 12 апреля отметил, что стамбульский договор может стать базисом для новых переговоров. При этом представитель Кремля подчеркнул, что с тех пор многое изменилось, включая воссоединение новых регионов с Россией, что нельзя будет не учитывать.