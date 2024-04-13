Вашингтон, 13 апреля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Большие потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) говорят о скором завершении конфликта. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Reinvent Money.

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам бывшего военного, на данный момент украинская армия ежедневно теряет больше бойцов, чем когда-либо с начала конфликта.

«Они рушатся и откатываются назад. Потери Германии в последние девять месяцев Второй мировой войны были больше, чем за предыдущий период. Так происходит в конце конфликтов, всё рассыпается, люди пытаются уйти, чтобы не участвовать в боевых действиях, и их убивают. Это происходит и на Украине», — пояснил Макгрегор.

Согласно оценкам эксперта, потери ВСУ составили более полумиллиона военных, и их число будет увеличиваться. При этом военный подчеркнул, что продолжение поддержки киевского режима лишь увеличивает количество погибших, призвав остановить конфликт.

«(президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин выиграл», — добавил Макгрегор.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля французское издание Le Figaro писало, что западные страны уже ожидают поражения Украины в конфликте с Россией.

Издание отмечало, что огромные потери в ВСУ, обусловленные высокой прозрачностью фронта и точностью ударов России, делают любую атаку украинских военных «трудоёмкой и дорогостоящей с точки зрения человеческих жизней».

На Западе стали чаще предупреждать о скором поражении Киева без дополнительной помощи его союзников, а сами украинцы уже совсем не горят желанием сражаться в рядах своей армии, заключило издание.

Ранее аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS сообщил, что киевский режим ожидает скорый коллапс, даже принудительная мобилизация не поможет Украине избежать краха.

11 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ближайшие несколько месяцев будут самым тяжёлым испытанием для Вооружённых сил Украины.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector отметил, что режим главы киевского режима Владимира Зеленского падёт в ближайшие месяцы.