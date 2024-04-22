Москва, 22 апреля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали переговоры в Кремле. Лидер Азербайджана накануне прибыл в Москву с официальным визитом.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев

В начале встречи российский лидер отметил высокий уровень отношений между Москвой и Баку. Также Путин напомнил о том, что отец Ильхама Алиева Гейдар Алиев в советское время непосредственно курировал вопросы, связанные со строительством Байкало-Амурской магистрали (БАМ), на 50-летии которой с ветеранами-строителями и работниками встретятся два лидера.

В свою очередь Алиев заявил, что Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд Алиева, подчеркнул, что Азербайджан является большим соседом, другом, партнёром и союзником России.

Перед этим пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и Азербайджана в ходе переговоров обсудят развитие двусторонних отношений.

Также отмечалось, что лидеры двух стран затронут вопросы региональной проблематики. Кроме того, российский и азербайджанский лидеры встретятся с ветеранами — строителями БАМа и работниками железнодорожной отрасли.