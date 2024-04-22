Москва, 22 апреля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Азербайджан является большим другом и партнёром России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд азербайджанского лидера Ильхама Алиева в Москву 22 апреля.

Kremlin.ru

Отвечая на вопрос журналистов об отношениях Москвы и Еревана, представитель Кремля подчеркнул, что Азербайджан является большим соседом, другом, партнёром и союзником России.

«И действительно у нас очень много общих интересов. У нас большой потенциал для сотрудничества и, главное, богатые традиции наших двусторонних отношений. И есть политическая воля с обеих сторон всячески продолжать и развивать эти отношения», — добавил Песков.

22 апреля Алиев прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как передавало ИА Регнум, президенты России и Азербайджана в ходе переговоров обсудят развитие двусторонних отношений.

В пресс-службе Кремля сообщали, что лидеры двух стран также затронут вопросы региональной проблематики. Кроме того, российский и азербайджанский лидеры встретятся с ветеранами — строителями Байкало-Амурской магистрали и работниками железнодорожной отрасли.

Мероприятие приурочено к 50-летию начала строительства БАМа. В пресс-службе напомнили, что отец Ильхама Алиева Гейдар Алиев в советское время непосредственно курировал вопросы, связанные со строительством указанной железной дороги.