Москва, 22 апреля, 2024, 00:33 — ИА Регнум. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проведут переговоры в Москве, в ходе которых обсудят развитие двусторонних отношений, сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Ильхам Алиев и Владимир Путин

Они также затронут вопросы региональной проблематике. Кроме того, российский и азербайджанский лидеры встретятся с ветеранами-строителями Байкало-Амурской магистрали и работниками железнодорожной отрасли.

Мероприятие приурочено к 50-летию начала строительства БАМа. В пресс-службе напомнили, что отец Ильхама Алиева Гейдар Алиев в советское время непосредственно курировал вопросы, связанные со строительством указанной железной дороги.

Как сообщало ИА Регнум, Путин и Алиев встречались в октябре 2023 года на саммите СНГ в Бишкеке. Тогда президент России планировал обсудить с азербайджанским главой создание международного транспортного коридора «Север — Юг».

В феврале 2024 года Путин поздравил Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана. При этом российский лидер заявил, что Москва придаёт большое значение союзническим отношениям с Баку.

18 марта Алиев также поздравил Путина с победой на выборах президента РФ. В беседе с ним лидером азербайджанский лидер выразил уверенность в укреплении союзничества и стратегического партнёрства Москвы и Баку. Стороны также обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества.