Москва, 22 апреля, 2024, 15:32 — ИА Регнум. ВС России освободили населённый пункт Новомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 22 апреля на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Подразделениями Южной группировки войск в результате успешных действий полностью освобождён населённый пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю», — сообщил представитель оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что на донецком направлении ВС РФ также нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 22-й, 23-й, 28-й, 41-й, 93-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики (ЛНР), Спорное, Миньковка, Клещеевка, Часов Яр, Андреевка и Острое ДНР.

По данным военного министерства, в районах населённых пунктов Богдановка и Победа ДНР украинские войска пытались провести три контратаки штурмовыми группами 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад, однако все атаки были отражены.

На данном направлении ВСУ потеряли до 410 бойцов, девять автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и склад боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что освобождение российскими военными села Новомихайловка на южнодонецком направлении приближает окружение Угледара.

Накануне, 21 апреля, российские военные взяли под полный контроль населённый пункт Богдановка. Также подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили мехбригаду ВСУ в районе Красногоровки и отразили две контратаки украинских формирований в районе Часова Яра.

Перед этим, 19 апреля, ВС РФ освободили Первомайское на авдеевском направлении.