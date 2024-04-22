Донецк, 22 апреля, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Освобождение российскими военными села Новомихайловка на южнодонецком направлении приближает окружение Угледара, сообщил 22 апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Станислав Красильников /РИА Новости

По его словам, Новомихайловка имеет стратегическую важность с точки зрения подхода к Угледару.

«Её освобождение открыло дополнительный путь к окружению крупнейшего хаба ВСУ на Южнодонецком участке фронта и приближает окружение Угледара», — цитируют его «Известия».

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля Минобороны России сообщило, что группировка «Юг» освободила населённый пункт Новомихайловка в ДНР.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 19 апреля сообщил, что российские войска освободили Первомайское на авдеевском направлении.

Накануне, 21 апреля, российские военные взяли под полный контроль населённый пункт Богдановка. Также подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили мехбригаду ВСУ в районе Красногоровки и отразили две контратаки украинских формирований в районе Часова Яра.