Донецк, 21 апреля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Российские военные взяли под полный контроль населённый пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике. Об этом 21 апреля заявили в Министерстве обороны.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Подразделения Южной группировки войск полностью освободили Богдановку в ДНР, улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение 53-й механизированной бригаде ВСУ в районе Красногоровки в ДНР. Отражены две контратаки формирований ВСУ в районе Часова Яра и западнее Красного в Донецкой Народной Республике», — сообщили в ведомстве.

ВСУ потеряли в ходе военных действий до 440 военных, три автомобиля и боевую машину зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ». Российские военные также уничтожили гаубицу Д-20, РСЗО «Град», две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Помимо этого российские подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи у Оливовского Яра, Новоегоровки и Новоселовского в ЛНР. ВС России также уничтожили истребитель МиГ-29 ВСУ на аэродроме Днепр, комплекс С-300 и 194 беспилотника.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные за неделю ударили по четырём штурмовым, двум аэромобильным и шести мехбригадам ВСУ возле Белогоровки, Раздоловки, Орехово-Василевки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки. По данным Минобороны, украинские войска предпринимали безуспешные атаки возле Красногоровки и Новомихайловки. ВСУ потеряли за минувшую неделю 3550 военных на донецком направлении.

В Минобороны 19 апреля сообщили, что российские войска освободили Первомайское на авдеевском направлении. Перед этим, 26 февраля, ВС России освободили населённый пункт Ласточкино на авдеевском направлении, а 27 февраля Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Северное на том же направлении. Позднее, 28 февраля, Вооружённые силы России освободили населённый пункт Петровское.

Потерю Новомихайловки из-за продвижения российских военных признали на Украине, сообщил 21 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По его данным, на западной части Новомихайловки российские войска продвинулись на участке шириной до 1,2 км на глубину до 1,3 км и взяли под контроль большую часть села. Идут бои и южнее населённого пункта. В Министерстве обороны России пока не подтверждали освобождение Новомихайловки в ДНР от украинских военных.