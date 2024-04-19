Москва, 19 апреля, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на минувшей неделе освободили от украинской армии населённый пункт Первомайское на авдеевском направлении. Об этом 19 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных действий освободили населённый пункт Первомайское Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника», — сказал он.

Конашенков отметил, что российские военные при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за неделю отразили 53 контратаки штурмовых групп девяти бригад ВСУ у Ленинского, Новгородского, Новокалинового, Бердычей, Уманского и Нетайлово в ДНР.

За неделю украинские войск потеряли на этом направлении потеряли свыше 2170 бойцов, а также семь танков, 13 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, включая две самоходные артиллерийские установки M109 Paladin и американскую гаубицу М777.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля глава ДНР Денис Пушилин заявил о приближении освобождения Часова Яра от украинских войск. Он уточнил, что точные сроки называть пока рано, добавив, что на авдеевском направлении сейчас ведутся самые активные боевые действия.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 12 апреля заявил, что после освобождения Часова Яра для армии России откроется путь на Славянск. Он отметил, что во время продвижения к городу российские военные ликвидировали несколько сотен украинских бойцов, в том числе из состава элитных подразделений.