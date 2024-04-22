Москва, 22 апреля, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Группировка «Юг» Вооружённых сил России освободила населённый пункт Новомихайловка в ДНР, сообщило 22 апреля Министерство обороны.

РИА Новости/ Павел Бедняков

«Подразделениями «Южной» группировки войск в результате успешных действий полностью освобожден населённый пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Киевский режим признал потерю Новомихайловки, сообщал 21 апреля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечалось, что к тому моменту ВСУ контролировали лишь несколько домов на окраине посёлка.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля Конашенков сообщил об освобождении населённого пункта Первомайское на авдеевском направлении. После освобождения посёлка российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника.

22 апреля официальный представитель Минобороны также рассказал о поражении позиционного района украинской системы противовоздушной обороны и пункта хранения безэкипажных катеров. За минувшие сутки было сбито 240 дронов противника. Группировка войск «Центр» ВС России за тот же период отразила девять контратак ВСУ, отметил Конашенков.