Москва, 21 апреля, 2024, 11:31 — ИА Регнум. На Украине признали потерю Новомихайловки из-за продвижения российских военных, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Станислав Красильников/РИА Новости

«За ВСУ остаются всего несколько домов на окраине», — говорится в сообщении.

По его данным, на западной части Новомихайловки российские войска продвинулись на участке шириной до 1,2 км на глубину до 1,3 км и взяли под контроль большую часть села. Идут бои и южнее населённого пункта.

В Министерстве обороны России пока не подтверждали освобождение Новомихайловки в ДНР от украинских военных.

Как сообщало 19 апреля ИА Регнум, российские военные за неделю нанесли удары по четырём штурмовым, двум аэромобильным и шести механизированным бригадам ВСУ возле Белогоровки, Раздоловки, Орехово-Василевки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки. По данным Минобороны, украинские войска предпринимали безуспешные атаки возле Красногоровки и Новомихайловки. ВСУ потеряли за минувшую неделю 3550 военных на донецком направлении.

В тот же день, 19 апреля, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска освободили Первомайское на авдеевском направлении.

Как стало известно 26 февраля, российские военные освободили населённый пункт Ласточкино на авдеевском направлении, а 27 февраля Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Северное на том же направлении. Позднее, 28 февраля, Вооружённые силы России освободили населённый пункт Петровское.

Об освобождении Авдеевки президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля. Позднее в докладе он отметил, что российские военные создали невыносимые условия для ВСУ в городе и украинские военные бежали. В результате удалось освободить территорию площадью 31,75 кв. км. Только за сутки украинская армия потеряла в боях за Авдеевку более 1,5 тысячи военных.