Москва, 22 апреля, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Следственные органы ходатайствовали об избрании шестерым фигурантам дела об убийстве жителя Москвы в результате конфликта из-за парковки меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщила 22 апреля прокуратура Москвы.

Прокуратура Москвы

Фигурантам было предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, а также в пособничестве в данном преступлении, сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«Представитель прокуратуры г. Москвы в судебном заседании поддержит ходатайства об избрании всем шестерым задержанным фигурантам уголовного дела об убийстве мужчины на улице Краснодарской меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила прокуратура.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля прокуратура сообщила, что около подъезда жилого дома на Краснодарской улице в Москве между двумя мужчинами произошел конфликт. Местный житель сделал замечание мужчине, припарковавшему автомобиль на тротуаре. Водитель в ходе конфликта нанёс оппоненту удар ножом, после чего скрылся. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован и позднее скончался в больнице.

Правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался гражданин одной из стран СНГ Шахин Аббасов, находящийся в России нелегально. Его брошенный автомобиль вскоре обнаружили на парковке на Новороссийской улице, позднее силовики задержали отца и друга подозреваемого. По месту его жительства, а также у лиц из его окружения прошли обыски.

Дело переквалифицировали на более тяжкую статью — убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений. Подозреваемого объявили в федеральный розыск. В ходе обыска в квартире подозреваемого правоохранители изъяли 44 млн рублей. Кроме того, при осмотре машины следователи и криминалисты изъяли пневматический пистолет. Позднее прокуратура сообщила о задержании подозреваемого в Ростовской области.

Также правоохранители задержали дядю подозреваемого. Соучастниками подозреваемого в попытке скрыться оказались его братья. В этом они признались во время допроса.