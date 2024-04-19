Москва, 19 апреля, 2024, 09:01 — ИА Регнум. В ходе расследования уголовного дела об убийстве из-за парковки в Москве дома у подозреваемого в преступлении изъяли 44 млн рублей. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

Следственный комитет Российской Федерации

Отмечается, что в ходе расследования дела об убийстве следователи провели неотложные следственные действия.

«Сегодня в ночное время в ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружена и изъята крупная сумма наличных денежных средств — свыше 44 млн рублей и 300 тыс. долларов США», — проинформировала пресс-служба.

Следователи установят принадлежность обнаруженных денежных средств и дадут оценку законности получения и оборота.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля в московском районе Люблино 24-летнего мужчину убили во время конфликта из-за парковки. Подозреваемый припарковался на тротуаре возле жилого дома на Краснодарской улице, после чего местный житель сделал ему замечание. В итоге между ними произошла драка, в ходе которой нарушитель ПДД воспользовался ножом.

СК России 18 апреля сообщил, что правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве, оказавшегося гражданином одной из стран СНГ, который находится в России нелегально. Его брошенный автомобиль вскоре обнаружили на парковке на Новороссийской улице.

Позднее в этот же день сотрудники правоохранительных органов задержали отца и друга подозреваемого. В жилище подозреваемого и лиц из его окружения прошли обыски. Следователи дело об убийстве переквалифицировали на более тяжкую статью — убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений. Самого подозреваемого объявили в федеральный розыск, так как он мог скрыться из Москвы.